Ключова среща в Париж. 40 държави обсъждат Ормузкия проток

Франция и Великобритания ще домакинстват международна конференция в Париж, посветена на възстановяването на корабоплаването през стратегическия Ормузки проток. Очаква се представители на около 40 държави да обсъдят създаването на международна коалиция за гарантиране на сигурността в региона.

Инициативата идва на фона на засиленото напрежение в Близкия изток и риска за глобалните енергийни доставки. Основната цел е бързо възстановяване на свободното движение на търговски кораби.

По данни от френските власти, обсъжданата мисия ще бъде със строго отбранителен характер и ще действа независимо от страните в конфликта. Тя трябва да бъде разположена веднага щом условията позволят, като задачата ѝ ще бъде да осигури безопасно преминаване през един от най-важните енергийни маршрути в света.

Френският президент Еманюел Макрон подчерта, че не трябва да се пестят усилия за постигане на бързо и устойчиво решение на кризата. Според него дипломатическият път остава ключов за избягване на по-широка ескалация в региона.

Британските власти също потвърдиха ангажимента си към инициативата, като заявиха, че работят за изграждане на широка международна коалиция заедно с Франция и други партньори. Лондон настоява корабоплаването в Ормузкия проток да остане свободно и да не бъде обект на ограничения или допълнителни такси.

Очаква се конференцията в Париж да даде ясен сигнал за готовността на международната общност да защити ключовите търговски маршрути и да предотврати задълбочаване на кризата.

