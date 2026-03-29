Смърт при жесток инцидент с израелски туристи във Франция

12-годишно израелско момиче загина при нелепа катастрофа с автобус във Френските Алпи, съобщи Франс прес. Инцидентът е станал малко след полунощ в курорта Белвил. Превозното средство е потеглило назад без контрол и се е разбило, като впоследствие се е преобърнало. Шофьорът е задържан, а по случая се води разследване.

По първоначални данни водачът не е успял да запали двигателя и е слязъл, за да провери проблема. В този момент автобусът тръгнал назад, ударил се в стена и се преобърнал.

Вратите на превозното средство са били отворени, когато се случва инцидентът. Момичето е било изхвърлено от автобуса и е премазано. Пристигналите на място екипи на спешна помощ само са констатирали смъртта.

В автобуса са пътували още 14 души - всички израелски граждани. Те са получили леки наранявания.

Шофьорът е задържан в рамките на разследване за непредумишлено убийство.

Инцидентът се случва на фона на осуетен атентат срещу клон на Банк ъв Америка в Париж.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез заяви, че случаят се разглежда и в контекста на нарастващото напрежение, свързано с войната в Близкия изток, след подобни инциденти в други европейски държави през последните дни.

