Макрон проговори - ще пази ли Франция Ормузкия проток?

Франция категорично отказва да участва във военни операции за отварянето на Ормузкия проток - ход, който подчертава нарастващото напрежение между съюзниците в НАТО. На фона на нарастващия конфликт и натиска от Вашингтон, Париж избира да запази дистанция и да избегне пряко въвличане във военни действия.

Президентът Еманюел Макрон заяви, цитиран от Ройтерс, че Франция няма да се включи в операции, насочени към осигуряване на свободно преминаване през стратегическия проток.

Той подчерта, че страната му не е страна в конфликта и в този контекст няма основания да участва във военни действия в региона.

Позицията на Париж показва ясно желание да се избегне ескалация и да се запази дипломатически подход към кризата.

Въпреки отказа от участие сега, Макрон посочи, че Франция работи по създаването на коалиция, която да гарантира свободата на корабоплаването след края на военните действия.

Това означава, че Париж не отрича значението на Ормузкия проток за световната търговия, но предпочита да действа в по-стабилна и предвидима среда.

Френската позиция не е изолиран случай. По-рано полският премиер Доналд Туск също заяви, че страната му няма да изпраща военни части в Иран, което подсказва за по-широка тенденция сред европейските държави да избягват директно участие в конфликта.

Тази линия на поведение показва нарастваща предпазливост в Европа и нежелание да се поемат допълнителни рискове в един вече изключително напрегнат регион.

В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри предупреждения към съюзниците от НАТО, като ги заплаши с „мрачно бъдеще“, ако не се включат в усилията за отваряне на Ормузкия проток.

Тези изявления допълнително изострят отношенията в алианса и поставят въпроса доколко единен остава Западът в условията на разрастващ се конфликт.

Ормузкият проток е един от най-важните маршрути за глобалните доставки на петрол, през който преминава значителна част от световната търговия с енергийни ресурси.

Затова всяко решение, свързано с неговото отваряне или блокиране, има директно отражение върху цените на петрола и стабилността на световната икономика - което прави разногласията между съюзниците още по-значими.

