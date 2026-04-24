Макрон хвърли бомбата! Това е краят

Президентът на Франция Еманюел Макрон обяви неочаквано, че ще се оттегли напълно от политиката след края на мандата си догодина, с което предизвика силен отзвук в Европа. Изявлението му дойде в Никозия, където той е на официално посещение и участие в европейска среща.

„Не се занимавах с политика преди това и няма да го правя и след това“, заяви Макрон, като даде да се разбере, че не планира завръщане във властта под каквато и да е форма. Така един от най-влиятелните европейски лидери очерта край на политическата си кариера.

Макрон подчерта, че винаги е бил отдаден на страната си и е следял отблизо нейното развитие, но даде сигнал, че ролята му в управлението ще приключи окончателно. Изказването му идва на фона на втория му президентски мандат, който постепенно върви към своя край.

48-годишният френски лидер за първи път спечели президентските избори през 2017 г., когато победи Марин льо Пен с около 66% от гласовете. Той встъпи в длъжност на 14 май същата година и бързо се утвърди като ключова фигура в европейската политика.

През 2022 г. Макрон бе преизбран за втори мандат, отново срещу льо Пен, но този път с по-малка преднина - 58,55%. Така той стана първият френски президент от 2002 г. насам, който успява да спечели два последователни мандата.

Управлението му обаче премина през редица сериозни изпитания. Сред тях бяха протестите на движението „жълтите жилетки“, които изкараха хиляди французи по улиците заради високите разходи за живот и социалното неравенство. Сериозно напрежение предизвика и пенсионната реформа, включително решението за повишаване на пенсионната възраст.

Първият му мандат бе белязан и от пандемията от COVID-19, която доведе до тежки икономически последици и наложи мащабни мерки за овладяване на кризата. Вторият му мандат пък преминава под знака на войната в Украйна, енергийната криза и инфлацията, както и със отслабено парламентарно мнозинство, което затрудни провеждането на вътрешни реформи.

На този фон решението на Макрон да се оттегли напълно от политиката изглежда като рязък завой след години в центъра на европейската сцена, оставяйки отворен въпроса кой ще поеме ролята му след края на мандата.

