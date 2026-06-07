Франция готви военен парад със силен сигнал към Русия

Франция подготвя парада за националния си празник на 14 юли като мащабна демонстрация на военна сила, съюзническа солидарност и пряка подкрепа за Украйна, пише „Фигаро“.

По булевард „Шан-з-Елизе“ в Париж ще преминат 10 000 военнослужещи - значително повече от 7000 участници миналата година. Сухопътната и въздушната бойна техника ще бъде с 30 процента повече спрямо предишното издание.

Украйна ще бъде в центъра на церемонията, защото са поканени близо 40 държави от Коалицията на желаещите, готови да предоставят гаранции за сигурност след евентуално мирно споразумение.

Парадът се очертава като политически и военен знак към Москва в момент, когато европейските столици все по-ясно говорят за сигурността на Украйна след края на бойните действия. Участието на държави от Коалицията на желаещите трябва да покаже, че подкрепата за Киев няма да приключи с евентуално примирие, а може да премине в дългосрочни гаранции.

Сред участниците ще бъдат и военни, разположени по Източния фланг на НАТО - в Естония, Полша и Румъния. Така Франция ще постави акцент не само върху собствените си сили, но и върху ангажимента на Алианса към страните, които са най-близо до руската зона на натиск.

За първи път по време на преминаването на сухопътната бойна техника над нея едновременно ще прелетят и хеликоптери. Във въздушната част на парада ще участват и два „Миража“, които ще последват френските въздушни патрули в шоуто над Париж.

Един от двата „Миража“ ще бъде с цветовете на украинското знаме. Екипажът на самолетите ще бъде френско-украински, което допълнително ще подсили символиката на парада - националният празник на Франция ще бъде използван и като сцена за подкрепа към Киев.

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