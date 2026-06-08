Ново откритие за Земята хвърли в паника учените

Масивното изпомпване на подпочвени води за селско стопанство и градски цели е изместило ротационния полюс на Земята с близо 80 сантиметра. Планетата е претърпяла такава промяна само за 17 години, според изследователи, съобщава Popular Mechanic.

До това заключение са стигнали авторите на изследване, публикувано в научното списание Geophysical Research Letters. Те изчисляват, че между 1993 и 2010 г. човечеството е изпомпвало приблизително 2150 гигатона подпочвени води, което е повлияло на разпределението на масата на планетата.

Учените обясняват, че водата има маса и всяко мащабно движение на маса влияе на въртенето на планетата. Когато подпочвените води се изпомпват от водоносните хоризонти и в крайна сметка се вливат в океаните, разпределението на теглото на Земята се променя.

Според изчисленията на изследователите, този процес е причинил изместване на ротационния полюс на Земята с приблизително 31,5 инча (80 сантиметра). Тази загуба на подпочвени води също добави приблизително 6,2 милиметра към покачването на глобалното морско равнище.

Най-голямото въздействие сред климатичните фактори

Ръководителят на изследването, геофизикът Ки-Уон Сух, отбеляза, че преразпределението на подпочвените води се оказва един от най-значимите фактори за отклонението на ротационната ос на Земята сред процесите, свързани с изменението на климата.

Според него резултатите от изследването са помогнали да се обяснят някои от неясните досега промени в движението на полюсите на планетата.

Моделирането показа, че изчерпването на подпочвените води в западна Северна Америка и северозападна Индия е имало особено значителен принос.

Именно движението на водата от средните географски ширини има най-голямо влияние върху положението на полюсите поради особеностите на въртенето на Земята.

Нови изследвания изясняват картината

По-скорошни изследвания обаче показват, че ситуацията е по-сложна. Проучване от 2026 г., публикувано в Journal of Geodesy, установи, че дългосрочните промени също са значително повлияни от натрупването на сняг, топенето на ледниците и промените в запасите от вода на сушата.

Учените отбелязват, че движението на полярните хоризонти се влияе от много фактори, от подземни води и ледени покривки до процеси дълбоко в планетата.

Защо това е важно

Въпреки че изместването на оста на въртене не засяга пряко ежедневието на хората, изчерпването на подземните води има по-сериозни последици.

Те включват:

потъване на земната повърхност;

ускоряване на относителното покачване на морското равнище;

нахлуване на солена вода в сладководни водоносни хоризонти;

влошаване на водоснабдяването в сухите райони.

В същото време учените отбелязват, че водоносните хоризонти са способни да се възстановяват с ефективно управление на ресурсите, изкуствено попълване на водните запаси и прилагане на нови водни политики.

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