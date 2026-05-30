За първи път от 3,6 милиона години! Голяма промяна със Земята

Австрийски и швейцарски учени откриха, че въртенето на Земята се забавя с безпрецедентна скорост, съобщава BBC Science Focus.

Изследователи от Виенския университет и ETH Zurich решиха да проучат как се е променяла скоростта на въртене на планетата в миналото. За целта те изучиха вкаменелите черупки на едноклетъчни морски организми, които са живели на океанското дъно. Техният химичен състав им позволява да определят колебанията на морското равнище в дълбокото минало и след това да използват тази информация, за да изчислят промените в скоростта на въртене на Земята.

Оказва се, че въртенето на Земята никога не се е забавяло толкова бързо от 3,6 милиона години. Експертите смятат, че това се дължи на топенето на полярните ледени шапки, дължащо се на изменението на климата. Стопената вода от високите географски ширини се влива в океаните и се разпределя по-близо до екватора, измествайки масата далеч от полюсите и причинявайки промяна в скоростта на въртене на планетата.

По-рано беше съобщено, че изграждането на язовир „Трите клисури“ в Китай е увеличило продължителността на деня с 0,06 микросекунди. Според изчисленията на Бенджамин Фонг Чао, геофизик в Центъра за космически полети „Годард“ на НАСА, изграждането на язовирната стена на река Яндзъ е забавило въртенето на планетата.

