Капан за Юксел Кадриев. Поставено му е условие

Новинарят Юксел Кадриев и доста по-младата му половинка Венцислава Велчева са заедно от няколко години. Тя е и първата жена от десетилетия насам, която той реши да покаже публично и да разкрие романтичните си чувства. Но какво следва?

Близки до двойката разкриха, че проблемът не е в чувствата, а в начина, по който всеки от тях вижда живота си занапред. Юксел, който е на 53 години и има пораснала щерка, която всеки момент може да го направи дядо, смятал, че ще живее живота си в спокойствие и радост. Тоест – той не планирал да става татко отново, не и при тази огромна разлика с първата му и единствена дъщеря.

Венцислава, която е на 30 и няколко години обаче била на коренно различна позиция за бъдещето си. Тя искала сватба, семейство и деца. И, разбира се, го заявила на половинката си. На практика Венцислава дала на Юксел ултиматум – или ще имат бебе, или ще трябва да се разделят, защото тя няма да си пропилява годините.

„Горкият изпадна в ступор. От една страна не искаше и да чуе за бебе. Едно дете означава да забрави себе си за цели 18 години и да изживее всички ядове с деца и тийнейджъри отново... От друга страна е хлътнал като луд по Венцислава и не може да си представи да я загуби. Още обмисля нещата, но смятаме, че е склонен да приеме условието й“, коментират източниците.

И добавят, че двамата влюбени вече дори са обсъждали романтична сватба в Гърция, за да са далеч от прожектори и любопитни погледи, пише Клюки.бг.

