Денят Х идва! Учени уловиха първи сигнал от извънземен обект

Учените успяха да уловят първия радиосигнал от космическия обект 3I/ATLAS, постепенно приближавайки се до Земята.

Това съобщи The Astronomer, като уточнява, че е уловен в диапазона 1665 MHz и 1667 MHz.

Сигналът е прихванат на 24 октомври с помощта на радиотелескопа MeerKAT, разположен в Южна Африка.

Отбелязва се, че предишните опити за откриване на сигнала на същите абсорбционни линии са се провалили.

Според учения от Харвардския университет Ави Леба, на 16 март 2026 г., когато 3I/ATLAS ще премине покрай Юпитер, космическият кораб Juno ще се опита да улови сигнал от обекта на ниски честоти.

Космическият обект 3I/ATLAS беше забелязан на 1 юли. По-късно учените установиха, че това е комета от друга звездна система.

Също така беше възможно да се установи приблизителната възраст на обекта, който е на повече от 7,5 милиарда години - 3 милиарда години по-стар от Слънцето.

През септември 3I/ATLAS претърпява "аномална еволюция", започвайки да променя цвета си.

