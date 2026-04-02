Българка спечели кметство във Франция! Победа над кандидат на льо Пен

Българка постигна сензационна победа на местни избори във Франция, след като Веселина Гарело беше избрана за кмет на град в Прованс. Тя победи на вота срещу кандидат, подкрепен от лагера на Марин льо Пен, което придава допълнителна тежест на резултата.

Гарело започва политическия си път в движението на френския президент Еманюел Макрон, но по-късно го напуска и продължава самостоятелно развитието си. Победата ѝ идва след години работа на местно ниво и изградена позиция в управлението на града.

Става дума за Сен Максимен де ла Бом - исторически град в Прованс с близо 18 000 жители, известен като едно от най-свещените места в християнството. Именно тук се съхранява черепът на Мария Магдалена, което превръща града в притегателен център за поклонници и туристи от цял свят.

Веселина Гарело има зад гърба си 13 години опит в местната власт. Тя е доктор по икономика и специалист по публични финанси, извървяла пътя от университетската катедра до кметския кабинет. Победата й се възприема като силен сигнал за промяна на местно ниво и доказателство, че кандидати извън традиционните партийни линии могат да печелят ключови избори във Франция.

