Макрон удари по Тръмп: Взима решения без да предупреждава

Президентът на Франция Еманюел Макрон изтъкна в японската столица Токио днес „предсказуемостта на Европа", противопоставяйки я на "непредсказуемостта на САЩ" при президента Доналд Тръмп, предаде Франс прес. Той отправи задочни критики към американския държавен глава - без да го назовава - за започването на война в Близкия изток, без да "предупреди съюзниците си", които впоследствие бяха засегнати от икономическото въздействие на американско-израелските удари по Техеран, дали началото на конфликта на 28 февруари.

Изказването беше направено пред представители на японските бизнес среди и инвеститори по време на втория ден от посещението му в Япония. Темата за сигурността и икономическите последици от конфликта беше водеща в речта му.

„Знам, че понякога Европа може да се възприема като континент, който действа по-бавно от останалите“, каза френският президент пред представителите на бизнеса. Той обаче подчерта, че именно тази предпазливост носи стойност и стабилност в дългосрочен план.

"Предсказуемостта обаче има стойност. Ние я демонстрирахме през последните няколко години и, смея да кажа, отново през последните седмици: ние сме там, където знаете, че ще отидем“, подчерта Макрон. "В днешно време това не е лошо, повярвайте ми“, настоя той.

Френският президент критикува "онези, които казват: „Действаме много по-бързо“. Според него подобен подход създава несигурност за партньорите и съюзниците. „Не знаете дали те ще са някъде вдругиден или дали утре биха могли да вземат решение, което би могло да ви засегне, без дори да ви предупредят“, заяви той.

Това беше алюзия за войната, започната преди повече от месец от САЩ и Израел срещу Иран. В отговор на бомбардировките Техеран блокира Ормузкия проток в Персийския залив, през който обикновено преминава голяма част от японския внос на петрол, отбелязва Франс прес.

Макрон обърна внимание и на "драматичните последствия за японската енергетика" преди планираната си среща с японската министър-председателка Санае Такаичи.

"Европа е на ваша страна“, заяви той пред японските инвеститори. "Със същата непоколебима съпричастност ние сме и на страната на международното право, на страната на преговорите и за завръщането на дипломацията. И вярваме в решение, постигнато чрез преговори“, подчерта държавният глава.

Той призова японските бизнесмени да „погледнат Франция и Европа с нови очи“. По думите му има възможност "да се направи много повече“ във френско-японските партньорства, особено в областта на квантовите технологии, изкуствения интелект, полупроводниците, космоса и отбраната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com