Французите гласуват на втори тур на местните избори

Франция провежда втория тур на местните избори, които се разглеждат като ключов тест за обществените нагласи преди президентския вот догодина. Според френските медии балотаж ще има в около 1500 общини след първия тур на 15 март. В

над 33 000 населени места кметове и общински съвети вече бяха избрани. Системата позволява участие във втория тур на всички листи, преминали 10 процента, както и обединения между тях. Най-напрегнатите сблъсъци се очакват в големите градове.

Правила на балотажа и политически маневри между туровете

Френската избирателна система допуска до втория тур всички листи, получили над 10 процента подкрепа. Между двата тура често се стига до обединения, които пренареждат силите и правят резултатите трудно предвидими.

Водачите на листите са и кандидати за кметове, като те могат да се оттеглят или да търсят подкрепа от други формации. Именно тези договорки често се оказват решаващи за крайния изход.

Париж - сблъсък между левицата и десницата

В столицата Париж след първия тур води социалистът Еманюел Грегоар със 37,98 процента, подкрепян от левоцентристите, комунистите и еколозите. Основният му опонент е Рашида Дати, кандидат на консервативната десница „Републиканците“, която получи 25,46 процента.

Дати обяви, че няма да търси подкрепа от крайната десница, но получи подкрепата на центриста Пиер-Ив Бурназел, който има 11,34 процента от първия тур. В надпреварата остава и София Шикиру от „Непокорна Франция“ със 11,72 процента.

Марсилия - директен сблъсък между левицата и крайната десница

В Марсилия битката е още по-напрегната. Досегашният кмет Беноа Паян от левицата ще се изправи срещу кандидата на „Национален сбор“ Франк Ализио.

Разликата между двамата е минимална - Паян има 36,70 процента, а Ализио 35,02 процента. Този резултат превръща надпреварата в един от най-оспорваните сблъсъци на изборите и я поставя в центъра на вниманието в цялата страна.

