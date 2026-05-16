Тръмп с остро предупреждение към Тайван! Залогът е голям

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Тайван да не предприема официални стъпки към независимост от Китай и подчерта, че Вашингтон не търси военен конфликт с Пекин. В интервю за Фокс нюз след двудневната си среща със Си Цзинпин в Пекин Тръмп заяви, че не желае "някой да тръгне към независимост", защото подобен ход може да дестабилизира региона.

Изказването идва на фона на рязко нараснало напрежение около Тайван, засилени китайски военни учения и спорове за американските оръжейни доставки за острова. Пекин от години смята Тайван за част от своята територия и не изключва използването на сила за връщането му под китайски контрол.

Тръмп опита да охлади напрежението

В интервюто си за Фокс нюз американският президент повтори, че официалната политика на САЩ по въпроса не се е променила. Той подчерта, че Вашингтон не насърчава независимостта на Тайван и не желае ситуацията да прерасне във военен сблъсък. "Не искам да пътуваме 15 289 километра, за да водим война. Искам всички да се успокоят. Искам Китай да се успокои", заяви Тръмп.

По време на полета обратно към Вашингтон той разкри, че със Си Цзинпин са обсъждали "много" темата за Тайван, но отказа да каже дали САЩ би защитила острова при евентуална китайска атака.

Си Цзинпин предупреди за опасен сблъсък

Според китайските държавни медии Си Цзинпин е определил Тайван като "най-важния въпрос в отношенията между Китай и САЩ". Китайският лидер предупредил, че грешно управление на темата може да доведе двете държави до директен конфликт.

Тръмп от своя страна заяви, че не очаква война, защото според него Си Цзинпин също не желае подобен сценарий.

Пекин от години гледа остро на всеки сигнал за тайванска независимост. Китайските власти нееднократно са наричали тайванския президент Лай Чин-те "размирник" и "разрушител на мира".

САЩ пази сложния баланс

Вашингтон официално не признава Тайван като независима държава, но поддържа тесни неофициални отношения с острова и по закон е длъжен да му осигурява средства за самозащита.

Тръмп призна, че администрацията му все още обсъжда дали да разреши оръжейна сделка за около 11 млрд. долара, включваща модерни ракетни системи и различни видове ракети. Китай вече осъди остро плана.

Американският президент дори намекна, че може да разговаря директно с лидера на Тайван - нещо, което традиционно предизвиква сериозно напрежение с Пекин. САЩ нямат официални дипломатически отношения с Тайван, а директните контакти между американски президенти и тайвански лидери се приемат изключително чувствително от китайските власти.

Тайван поиска разяснения

Заместник-министърът на външните работи на Тайван Чън Мин-чи заяви в събота, че Тайпе трябва внимателно да изясни точния смисъл на думите на Тръмп. Той подчерта, че оръжейните продажби от САЩ са гарантирани от американското законодателство и остават ключов фактор за стабилността в региона.

Министърът на външните работи Лин Чиа-лун също заяви, че Тайван внимателно следи срещата между САЩ и Китай и поддържа активна комуникация със Вашингтон и други партньори. Той определи Тайван като "пазител на мира и стабилността" в Азия и обвини Китай, че увеличава риска чрез "агресивни военни действия и авторитарен натиск".

Старият спор отново се разпалва

Напрежението около Тайван се засили още повече през последните години заради мащабните китайски военни учения около острова. В същото време голяма част от жителите на Тайван се определят като отделна нация, макар мнозинството да предпочита запазването на сегашното положение - без официална независимост, но и без обединение с Китай.

През февруари 2025 година американският Държавен департамент премахна от сайта си изречение, което изрично заявяваше, че Вашингтон не подкрепя независимостта на Тайван. Тогава Пекин реагира гневно и предупреди, че подобни сигнали окуражават "сепаратистките сили" на острова.

Американски представители по-късно уточниха, че САЩ продължават да се противопоставят на едностранна промяна на статуквото от която и да е страна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com