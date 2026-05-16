22-метров златен Тръмп в Маями. Хората го обожават

Президентът на САЩ Доналд Тръмп похвали 22-метровата златна статуя, издигната пред един от неговите голф клубове във Флорида, като заяви, че „с времето тя ще се превърне в забележителност“.

Статуята изобразява Тръмп с високо вдигнат десен юмрук – позата, която той направи след опита за покушение срещу него през юли 2024 г. в Бътлър, щата Пенсилвания.

Монументът е изваян от базирания в Охайо скулптор Алън Котрил и е поръчан от група криптовалутни инвеститори, които искат да популяризират монета, наречена „$PATRIOT“.

Скулптурата беше официално открита на 6 май в „Тръмп Нешънъл Дорал Маями“ от група религиозни лидери, водени от пастор Марк Бърнс – дългогодишен поддръжник и духовен съветник на президента.

„Това е статуя, която сега стои в Дорал и беше поръчана от голяма група политически поддръжници, които просто искаха статуя на вашия любимец“, написа Тръмп в петък, 15 май, след срещата си с китайския президент Си Дзинпин. „Много оценявам тяхната подкрепа и всичко, през което преминаха, за да я реализират! Те са много добри хора.“

Той добави, че хората, които играят на игрището „Синият звяр“ – прякорът на голф игрището в Дорал – били „абсолютно влюбени“ в статуята.

Today at Trump National Doral Miami, history was made.



I was deeply honored to lead the dedication event for President Donald J. Trump and the unveiling of the 22-foot statue created in his honor.



This was far more than a ribbon cutting. It was a moment of gratitude, honor, and… pic.twitter.com/sa78VeHWvM — Pastor Mark Burns (@pastormarkburns) May 7, 2026

„Поздравления за всички замесени. С времето това ще се превърне в забележителност! Президент ДДТ“, написа още Тръмп.

На 8 май пастор Бърнс публикува дълга защита на статуята, след като критиците обявиха, че е против християнската вяра да се издига златна статуя на Тръмп. Те направиха паралел със златния телец, на когото израилтяните се покланяли, преди Моисей да се върне от планината Синай с Десетте Божи заповеди в книгата „Изход“.

„Една от най-големите почести в живота ми беше да водя церемонията по откриването на статуята на президента Доналд Дж. Тръмп пред света“, написа Бърнс. „Учудва ме колко бързо някои хора сравниха тази красива статуя, създадена благодарение на повече от 6000 патриоти, със златен телец или идолопоклонство.“

„Нека бъда пределно ясен. Ние почитаме Господ Исус Христос и единствено Него“, добави той.

В интервю за списание „Ню Йоркър“ Бърнс заяви, че статуята „не е по-различна от статуя на Майкъл Джордан“.

„Много съм близък с президента, но не познавам никого в моето обкръжение, който да почита Доналд Тръмп като бог или божество“, каза Бърнс. „Това е защото те обичам. Ценя те. Уважавам те. Уважението не е поклонение. Уважението не е идолопоклонство.“

Президентът, който изгради кариерата си в сферата на недвижимите имоти, поставяйки името си върху огромни позлатени сгради и различни продукти, отдавна приветства паметници и институции, носещи неговото име.

По време на втория му мандат Центърът за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“ беше преименуван на „Доналд Дж. Тръмп и Джон Ф. Кенеди Център за сценични изкуства“. Федералният Институт за мир също получи новото име „Институт за мир Доналд Дж. Тръмп“.

Когато Тръмп посредничи за споразумение между Азербайджан и Армения миналата година, лидерите на двете страни обявиха, че нов търговски коридор в региона ще носи името „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“.

По-рано тази седмица представители на Републиканския национален комитет също бяха в голф комплекса на Тръмп в Дорал за поредица от срещи с партийни лидери от цялата страна.

Срещите се проведоха в „Голямата бална зала Доналд Дж. Тръмп“ в сградата „Доналд Дж. Тръмп“, съобщи „Вашингтон пост“.

