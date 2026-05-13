Тръмп с извънредни думи за Русия! Изненадата

Американският президент изключи Русия от списъка на свръхсилите и заяви, че не се е договарял с Владимир Путин за предаването на Донбас на Москва.

По време на разговор с журналисти преди отпътуването си за Китай за преговори със Си Цзинпин във вторник Доналд Тръмп отхвърли наличието на каквито и да било договорки с руския държавен глава Владимир Путин за предаването на Донбас на Русия. На въпрос на репортер дали между двамата лидери има подобни „разбирателства“, Тръмп отговори „не“, без да даде подробности. По-рано Кремъл заяви, че ключово условие за продължаване на мирните преговори с Украйна е изтеглянето на украинските войски от цялата територия на Донецка и Луганска област.

Тръмп също така заяви, че смята за свръхсили само две държави в света - САЩ и Китай, с който според него Вашингтон има „много здрави отношения“. По думите му Съединените щати са „най-силната държава на Земята във военно отношение, а Китай се смята за втората по сила“. „Никой дори не може да се сравнява с нас. И това се вижда, независимо дали става дума за Венецуела или Иран“, подчерта президентът в Белия дом.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com