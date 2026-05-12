Ще цитира ли Си Цзинпин Конфуций на Тръмп?

Доналд Тръмп стъпва утре на китайска земя за първи път от близо десетилетие, знаейки че това не е просто поредната държавна визита, а най-трудната, в най-сложното за него време.

Притиснат от икономически сътресения у дома, а навън - от тлеещия конфликт с Иран, в столицата на втората суперсила американският президент ще трябва да докаже дали все още е властелин на голяма сделка или този път залозите са твърде високи дори за него.

По време на 16-часовия полет няма как да не върне лентата в 2017 година, когато показа на Си Цзинпин видео на внучката си Арабела, която рецитира на китайски поговорка: „На тези, на които е съдено да се срещнат, съдбата ги среща!“, а след това китайският президент даде на американския си колега толкова великолепен прием, че посещението на Тръмп в Китай беше наречено държавно посещение плюс.

Дали обаче Си ще спази традицията и ще привества Тръмп с думите на Конфуций:

Да срещнеш приятел от далечна земя е голяма радост

Единственото сигурно засега са червеният килим, който отново ще посрещне Тръмп, индивидуалната екскурзия до Храма на небето, която ще бъде последвана от съвместно пиене на чай, двете срещи на лидерите и суперлуксозния прием, в който броят на милиардерите ще конкурира този на инаугурацията на Тръмп.

Истината е, че вече повече от година САЩ и Китай се опитват да балансират на ръба на нова търговска война. Миналото лято Доналд Тръмп обяви, но не задейства 145% мита върху китайски стоки. Пекин веднага отговори с ограничени доставките на редкоземни метали.

През есента, след кратка среща между двамата на форум в Южна Кория, стана ясно съгласието им да поставят търговските войни на пауза, а през пролетта, Тръмп обяви, че ще отиде в Пекин с нагласата да постигнат всеобхватна търговска сделка. После обаче отложи визитата заради войната.

Затова и сега, наред с икономическия приоритет, вече е и геополитическия. Тръмп със сигурност ще иска да чуе какво Китай, като съюзник на Техеран, може да помогне при решаването на войната. А Си Цзинпин, без съмнение, ще използва тази чудесна възможност, за да попита какви ще са отстъпките, които Тръмп е готов да предложи – и за бизнеса, и за Тайван. И двамата държат много козове в ръцете си.

Пекин остава един от основните съюзници на Техеран и основен потребител на ирански петрол. И въпреки че Китай, благодарение на натрупаните петролни резерви, се оказа в много по-изгодно положение при Ормузкия проток, рискът от глобална рецесия поради последиците от войната с Иран е голяма заплаха за китайската икономика. Безспорен факт е, че износът представлява една пета от БВП на страната.

Всичко хубаво отнема време,

казва ориенталска мъдрост и тя идеално приляга за коварната тема - Тайван.

На октомврийската среща, двамата я оставиха извън скоби, но този път няма как да се избегне. Особено след като президентът на Тайван Лай Чинг-те услужливо побърза да благодари на САЩ за „подкрепата за укрепване на отбранителните способности на острова“ точно преди полета на Тръмп за Китай.

Продажбите на американско оръжие за острова са трън в очите на Пекин, който го смята за своя територия. Миналата година Конгресът на САЩ одобри пакет от военни доставки за Тайпе за рекордните 11 милиарда долара.

Малко преди посещението на Доналд Тръмп Държавният департамент на САЩ забави пакета от оръжейни доставки, за да не засенчва комуникацията на Тръмп със Си Цзинпин. Пекин обаче със сигурност ще иска да чуе, че в крайна сметка тези продажби ще бъдат напълно отменени.

Въпреки че този въпрос е на Конгреса, а не се контролира пряко от президента, Тръмп е най-малко притеснен от бъдещето на Тайван в сравнение с всичките му предшественици. Затова и нищо чудно да каже това, което на Пекин му харесва.

Водата може не само да носи кораба, но и да го потопи,

казват китайците. Но опасността от срещата на Тръмп със Си, не е свързана с Тайван, а с Иран.

Основният въпрос, който чака Тръмп, е какво е готов да направи Китай, за да помогне за разрешаването на иранския конфликт и какво би искал да получи в замяна.

Според редица източници, запознати с преговорите, Пекин възнамерява да поиска от Вашингтон да премахне съществуващия контрол върху износа на оборудване за производство на усъвършенствани чипове, както и ангажименти да не предприемат подобни наказуеми търговски мерки в бъдеще. В замяна е готов да отвори вратите си и за повече американски стоки.

Американският президент води рекорден брой бизнесмени в Китай, които медиите вече нарекоха „групата за подкрепа“. Илон Мъск, Тим Кук, шефовете на Boeing, Blackstone, Black Rock, Mastercard, Visa са само част от имената, които се очаква да договорят милиардни сделки в областта на енергетика, технологии и доставки на редкоземни метали. Търговията на Америка с Китай все още е огромна, въпреки че намалява през последните две години. Посещението на Тръмп има за цел да обърне тази неблагоприятна тенденция, на първо място, и в същото време да увеличи износа на американски стоки и услуги за Китай. За Китай е важно санкциите в технологичната област да се облекчат, печалбите да нараснат и юана да се стабилизира.

Много е важно американският бизнес да отвори границите, защото всички страдат - от американските земеделски производители до технологичното взаимодействие. Подобна странна изолация на Китай от САЩ вече се превръща в изолация на Америка от Китай. Мисля, че бизнесът заема много по-гъвкава и по-отворена позиция, а Тръмп е готов да се върне към ново ниво на отношенията, при което Китай прави поръчки на Boeing Corporation, а сътрудничеството с Nvidia е активизирано, каза борсов посредник пред Блумбърг.

Да пресечеш реката в една и съща лодка,

казват след споразумение китайците. Прогнозите за предстоящите разговори са умерено оптимистични. Според анализаторите те не могат да се провалят – успехът е нужен и на двамата световни лидери.

Пробив обаче не се очаква, а по-скоро удължаването на търговското примирие. Това обаче ще позволи на всяка от страните да обяви успех на срещата и дипломатическа си победа. Постигането на управляемо съперничество ще бъде страхотен успех, като се има предвид как се развиха отношенията между двете сили след предишното посещение на Тръмп в Пекин. Но, както казват китайците, ако искаш да намериш перли, трябва дълго да се гмуркаш в дълбокото.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com