Гръцката полиция разби огромна мрежа за измами за милиони евро

Дирекцията за борба с организираната престъпност на Гърция разби престъпна мрежа, която години наред неправомерно е източвала селскостопански субсидии от агенцията за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ, съобщава агенция АНА-МПА. Операцията е проведена под името „Терисмос“ - „Жътва“, и е довела до разкриването на пет престъпни мрежи в рамките на шест месеца.

Щетите за гръцката държава надхвърлят 17 млн. евро. По делото има 1151 обвиняеми, повече от 90 души вече са арестувани, а 17 са задържани под стража в очакване на съдебен процес.

Според разследването злоупотребите със средства на ОПЕКЕПЕ датират поне от 2018 г. Действията на организираните групи са обхванали остров Крит, островите в Егейско море, както и областите Македония и Тракия. Схемите са били изграждани върху фиктивни фактури, неверни данни и документи, използвани за неправомерно получаване на земеделски плащания.

В разследваните механизми са участвали и корумпирани служители, работещи в центрове за подаване на декларации. Те са оказвали съдействие при оформянето и подаването на документи, чрез които групите са се възползвали от субсидиите. Според гръцките власти именно тази вътрешна помощ е позволила на схемите да действат продължително и в различни райони на страната.

Операцията на ДАОЕ е насочена срещу организирани структури, които са използвали земеделските плащания като канал за незаконно облагодетелстване. Разследването продължава, а събраните материали по досието обхващат над хиляда обвиняеми и множество случаи на неправомерно получени средства.

