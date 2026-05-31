Украйна под тревога за нова руска въздушна вълна след тежки удари

Украйна е изправена пред риск от нова мощна руска въздушна атака, предупреди президентът Володимир Зеленски, след като през последното денонощие руските сили нанесоха 976 удара по 55 населени места в Запорожка област. При атаките срещу областния център и околните райони са убити двама души, а седем са ранени, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на областната военна администрация Иван Федоров.

Зеленски заяви в редовното си вечерно видеообръщение, че разузнавателната информация за възможна голяма атака остава валидна. Той призова украинците да не пренебрегват сирените за въздушна тревога, въпреки че украинската противовъздушна отбрана е в готовност.

Предупреждение за нова въздушна вълна

„Разузнавателната информация за възможна мащабна атака остава валидна“, заяви Зеленски в събота вечер, предаде ДПА. По-рано той съобщи, че украинското разузнаване разполага със сведения, че Москва подготвя нова мащабна атака срещу Украйна.

Украинският президент подчерта, че сигналите за въздушна тревога не трябва да бъдат игнорирани. Той посочи, че противовъздушната отбрана е приведена в готовност, но призна и проблеми с доставките от Запада, необходими за отбранителните способности на Украйна срещу балистични и крилати ракети.

Украйна се бори срещу руската инвазия повече от четири години с помощта на своите съюзници, припомня ДПА.

Запорожка област под масиран обстрел

По данни на Иван Федоров руските удари в Запорожка област са обхванали 55 населени места за 24 часа. Атаките включват 35 въздушни удара, 675 нападения с безпилотни летателни апарати, шест удара със системи за залпов огън и 260 артилерийски снаряда.

Властите са получили 92 сигнала за щети по инфраструктурни съоръжения, жилищни сгради и превозни средства. Ударите срещу областния център и околните райони са довели до смъртта на двама души, а седем са ранени.

Генералният щаб на украинските въоръжени сили съобщи отделно, че руските сили са извършили 53 въздушни удара по Украйна и са хвърлили 195 управляеми въздушни бомби. Според сводката са изстреляни 5867 руски дрона камикадзе и са нанесени 2144 удара по украински позиции и населени места.

Зеленски поиска твърда позиция от Европа

Зеленски заяви още, че Русия заплашва и други съседни държави, и то „много по-открито, отколкото преди“, предаде Укринформ. Като пример той посочи Армения, която сближава позициите си с Европейския съюз и предизвиква недоволство от страна на Москва.

Украинският президент подчерта, че Европа, и особено Европейският съюз, трябва да заемат твърда и навременна позиция.

„Армения трябва да бъде подкрепена. Молдова трябва да бъде подкрепена. Балтийските държави също. Азербайджан трябва да бъде подкрепен. Трябва да намерим начини да подкрепим и народа на Грузия - и това е обща европейска задача“, заяви Зеленски.

