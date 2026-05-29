Боен дрон удари жилищен блок в Румъния, има ранени

Дрон порази жилищна сграда в румънския град Галац, близо до границата с Украйна, и предизвика пожар в апартамент на 10-я етаж. Двама души са получили леки наранявания, съобщи рано тази сутрин румънската Главна инспекция за извънредни ситуации в публикация във Фейсбук, цитирана от Ройтерс.

Около 70 души са били евакуирани след взрива, а пожарът по-късно е бил потушен. Инцидентът засили тревогата в Румъния на фона на нови дронови атаки срещу украинския дунавски град Измаил.

Според румънската инспекция целият експлозивен заряд на дрона се е взривил при удара. На снимки от мястото се виждат пожарникари до засегнатата сграда и отломки, разпръснати по земята. Засега не се съобщават допълнителни подробности за вида на апарата или за маршрута, по който е навлязъл в района.

Напрежението се засили и от втори инцидент в Румъния. Дрон без експлозивен заряд е бил открит в околностите на селището Басешти в окръг Марамуреш, в северозападната част на страната, съобщи късно снощи румънската телевизия ТВР, позовавайки се на местните власти. Районът е бил обезопасен.

Властите разследват произхода на намерения апарат и обстоятелствата, при които той е попаднал в района. Според телевизионния репортаж дронът е с размах на крилете около 3 метра. Няма съобщения за пострадали при този случай.

Междувременно местните власти в Южна Украйна съобщиха за нова атака срещу пристанището на Измаил в Одеска област. Градът, който се намира близо до румънската граница, е бил ударен от няколко дрона в ранните часове на деня, предаде Ройтерс.

Измаил е най-голямото украинско пристанище на река Дунав и остава една от стратегическите цели в района. Заради близостта си до Румъния всяка атака там носи допълнителен риск за сигурността по границата и поставя под напрежение съседните райони от другата страна на Дунав.

