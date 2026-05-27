Обявиха мрачна прогноза за бъдещето на Украйна

Украйна трябва да бъде готова за продължителен конфликт с Русия, който може да продължи още няколко години.

Освен да победи Русия, Украйна трябва да се бори с корупцията и да изгради демокрация, пише The Economist, позовавайки се на правителствени източници.

Общата картина на войната за Украйна се промени. Фронтовата линия до голяма степен се стабилизира, подкрепата от страна на Европа продължава, а страната бързо развива собствения си отбранителен сектор, по-специално производството на дронове. В същото време политическото ръководство все повече разглежда продължителната война като неизбежна.

Украйна достигна критичен етап: тя запази суверенитета си, но само по себе устойчивостта все още не означава победа. Пред държавата стоят въпроси за изчерпването на ресурсите, човешкия потенциал и дългосрочната устойчивост на обществото.

Русия, въпреки постоянния натиск на фронта, не постига обявените цели в Донбас в планираните срокове. Украинското командване твърди, че предимството се проявява не само в технологиите, но и в скоростта на адаптация и мотивацията на подразделенията.

Важен фактор се оказаха ударите от голямо разстояние по инфраструктурата за снабдяване и военните обекти на територията на Русия. Значителна част от тези системи Украйна произвежда самостоятелно, като постепенно намалява зависимостта си от външни доставки, въпреки че разузнавателните данни от партньорите остават от критично значение.

Евгений Карас, командир на 413-ти полк, заявява, че постигането на цели в дълбокия тил на Русия сега е "три пъти по-лесно“, отколкото беше. Неговата част проведе няколко важни операции, включително удари през март срещу Silicon El, производител на микрочипове за руски балистични ракети. Военният коментира:

"Войната не е рай за Украйна, но за Русия нещата вървят много по-зле и ще станат още по-трудни“.

Той прогнозира криза в руската противовъздушна отбрана до есента. Дотогава производството на балистика в Украйна трябва да бъде в разгара си, което предизвиква страх и смут дълбоко в сърцевината на Русия.

Въпреки военните успехи, вътрешните последици от войната стават все по-осезаеми. Украинската инфраструктура е обект на редовни удари, а енергийната система остава уязвима. Масираните атаки с дронове и ракети продължават да засягат големите градове, включително Киев, пише Фокус.

Икономиката се държи на повърхността благодарение на международната помощ и развитието на отбранителния сектор, но загубите на работна сила са значителни. Общото намаляване на населението в трудоспособна възраст оказва съществено влияние върху темповете на възстановяване.

Най-критично остава състоянието на енергетиката. Представители на гражданския сектор и съветници на правителството подчертават, че именно енергийната стабилност, а не само ситуацията на фронта, ще определя устойчивостта на страната през следващите години.

