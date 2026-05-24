Киев потъна в трагедия след масираната руска атака

Най-малко четирима души загинаха при мощната руска атака срещу Киев и околностите тази нощ, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс. Две от жертвите са в украинската столица, заяви кметът Виталий Кличко.

Още двама души са били убити в Киевска област, съобщи началникът на областната военна администрация Микола Калашник. Ударите са нанесли щети във всички райони на Киев, а броят на пострадалите продължава да расте.

Кличко съобщи в Телеграм, че след нощната атака срещу столицата ранените вече са 56. „Вече 56 души са пострадалите в резултат на вражеската атака срещу столицата. 30 от тях са хоспитализирани в градските болници. Сред тях има и две деца“, написа кметът.

Спасителните екипи продължават да разчистват отломките в някои райони на града. Медицинските заведения в Киев оказват необходимата помощ на пострадалите жители, добави Кличко.

Украински медии съобщиха, позовавайки се на говорител на военновъздушните сили, че Русия е атакувала Киевска област и с хиперзвукова балистична ракета „Орешник“. Според украинските ВВС масираните удари срещу Украйна са били нанесени с 600 дрона и 90 ракети, предаде Ройтерс.

