Русия гори след нови украински атаки по петролни съоръжения

Украйна продължава атаките срещу руска петролна инфраструктура, а напрежението между Москва и НАТО отново се изостри. През нощта дронове са ударили петролни депа в няколко руски региона, като пожари са избухнали в обект на „Лукойл“ в Ставрополския край и в град Твер, на около 300 километра северозападно от Москва.

Ударите идват в момент, когато НАТО обеща 70 млрд. евро военна помощ за Украйна и потвърди ангажимента си към колективната отбрана. Русия осъди решенията от срещата в Анкара и предупреди, че те могат да имат „катастрофални последици“.

Удар по горивния тил на Русия

Украинските атаки все по-често са насочени към петролни бази, рафинерии и логистични обекти, които имат значение за руската военна машина. Според руски медийни канали в Телеграм през нощта са били ударени депа в множество региони. Пожари са избухнали в депо, собственост на „Лукойл“, в Ставрополския край, както и в Твер.

Градът се намира на около 300 километра северозападно от Москва, което отново показва, че украинските дронове достигат обекти далеч навътре в руска територия. За Киев подобни операции са начин да натиска руската икономика и снабдяването на армията. За Москва това е поредно доказателство, че войната все по-силно излиза извън линията на фронта.

Москва вижда ескалация

На този фон Русия осъди решенията от срещата на НАТО в Анкара. Алиансът обяви, че страните членки ще предоставят тази година военна помощ на Украйна в размер на 70 млрд. евро. В декларацията си те потвърдиха и „непоколебимия си ангажимент“ към колективната отбрана по член 5.

НАТО обяви и оръжейни сделки за поне 50 млрд. долара. Това е сигнал, че подкрепата за Киев няма да остане само на политическо равнище, а ще бъде превърната в нови доставки, производство и дългосрочно въоръжаване. За Москва този курс означава задълбочаване на западното участие във войната.

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