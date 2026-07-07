Украйна удари най-голямата руска рафинерия. Омск спря работа след атака с дронове

Най-голямата руска рафинерия - тази в Омск, спря работа след украинска атака с дронове. Ударът по обекта в Сибир е сред най-дълбоките украински операции на руска територия от началото на войната през 2022 г.

По данни от промишлени среди, цитирани от Ройтерс, атаката е засегнала ключови мощности на завода и може да изостри недостига на гориво в Русия. Руските власти потвърдиха щети по съоръженията, но съобщиха, че няма пострадали служители.

Най-тежкият удар е върху инсталацията за първична дестилация БПД-10, която осигурява около 38% от производствения капацитет на завода. Според източници тя се е възпламенила при нападението. Друг голям блок - БПД-11, който дава още около 37% от капацитета, също е спрян заради повреди по мрежата. Така под въпрос се оказва огромна част от работата на рафинерията, която през 2024 г. е преработила 22 млн. тона нефт и е произвела милиони тонове бензин и дизел.

Омската рафинерия вече е спряла продажбите на бензин и дизел на Санктпетербургската международна стокова борса. Това превръща атаката не само във военен, но и в икономически удар - директно по горивната система на Русия. На теория заводът разполага с резервни запечатани агрегати, които могат да бъдат пуснати, но оценката на щетите и възстановителните дейности тепърва ще покажат колко бързо производството може да бъде върнато.

Ударът по Омск идва на фона на нова украинска серия срещу руския „сенчест флот“. Киев съобщи, че за два дни са атакувани 12 танкера, използвани за доставки на гориво към окупирания Крим. Украинското звено за операции с дронове обяви, че осем кораба са поразени в Азовско море, а по-късно ударите са продължили по още плавателни съдове. Целта е ясна - да се прекъсват логистиката, горивните доставки и военната опора на Москва около полуострова.

Москва от своя страна съобщава за жертви при украински удари в контролирани от Русия територии. В Луганска област, според назначените от руската власт представители, 35-годишен мъж е загинал при атака с дрон по автомобил, а баща му е ранен. В Мелитопол един човек е убит и четирима са ранени при удар по търговска база. Съобщава се и за петима ранени цивилни при атака с дрон в Белгородска област.

Военната картина става все по-ясна: Украйна удря не само фронта, а руската енергийна и транспортна система дълбоко в тила. Омск е особено силен сигнал, защото се намира навътре в Сибир, далеч от обичайните зони на бойни действия. Ако спирането на рафинерията продължи, това може да се превърне в един от най-болезнените удари по руската горивна инфраструктура от началото на войната.

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