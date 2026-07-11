"Бави" вече взима жертви

Седемнайсет жертви на свлачища и наводнения, предизвикани от излелите се заради тайфуна "Бави" поройни дъждове, бяха регистрирани във Филипините, предаде ДПА, уточнявайки, че най-засегната е южната част на страната. Девет души все още са в неизвестност, съобщава националната агенция по бедствията.

Десет от жертвите са в свлачище в град Малапатан, в южната провинция Сарангани. Двама души са се удавили в провинция Букиднон, допълват властите. Пет са жертвите на свлачище в провинция Южен Ланао. Там има четирима ранени, пояснява държавната служба.

Над половин милион души са засегнати от суровите метеорологични условия, като над 11 000 са били принудени да се евакуират.

Тайфунът "Бави" не е връхлетял територията на Филипините, но заради него са се увеличили мусонните дъждове в засегнатите области, отбелязва ДПА.

Властите предупреждават, че опасността не е отминала, тъй като валежите продължават, а рискът от нови свлачища остава висок.

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