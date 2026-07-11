CNN разкри: Има активност в ядрени обекти на Иран

Напрежението около иранската ядрена програма отново се засилва, след като нови сателитни снимки показаха активност в обекти, свързвани с разработването на ядрени оръжия. В същото време Техеран обвини Вашингтон, че е нарушил споразумението за прекратяване на огъня, като е възстановил икономическите санкции срещу страната.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че страната му е изпълнила всички поети ангажименти.

„Досега Иран спази думата си“, написа той в социалната мрежа X, като обвини САЩ, че са нарушили меморандума за прекратяване на огъня.

„Това нарушение се прибавя към други погрешни стъпки, извършени от САЩ. Нека погледнем фактите в очите: уважение може да има само когато е взаимно“, добави Арагчи.

Подозрителна активност в Парчин

Междувременно анализ на CNN, изготвен съвместно с Института за наука и международна сигурност, разкрива признаци на възстановителни дейности във военния комплекс Парчин – обект, който от години е сочен от западни експерти като място, свързано с разработването на взривни устройства за ядрени оръжия.

Според изследователите комплексът е бил многократно поразен при въздушни удари в началото на войната в Иран, започнала на 28 февруари. След първоначалното разчистване на района сега сателитните изображения показват нова строителна активност.

На кадрите се виждат бетоновози, тежка техника и оборудване, което според експертите може да се използва за възстановяване и запечатване на поразените съоръжения.

Какво показват снимките от Исфахан, Натанз и Фордо?

Според анализа на CNN няма данни за подозрителна активност в ядрените комплекси Исфахан, Натанз и Фордо.

Международната агенция за атомна енергия определя Исфахан като най-важния център за съхранение на уран в Иран.

Трите обекта бяха бомбардирани от САЩ миналата година. Американският президент Доналд Тръмп нееднократно заяви, че след ударите Вашингтон следи изключително внимателно случващото се в тях.

Движение в подземни тунели

CNN съобщава и за признаци на активност в други обекти, свързвани с иранската ядрена и ракетна програма.

Особено внимание привлича съоръжението в района на планината Пикакс, където според информацията се развиват подземни тунели за дейности, свързани с ядрените способности на страната.

През последните седмици сателитните снимки многократно са засекли камиони, които влизат и излизат от тунелите – движение, което анализаторите определят като необичайно.

На фона на обещанията към Вашингтон

Разкритията идват, след като Иран и САЩ постигнаха рамково споразумение за прекратяване на войната.

Съгласно договореностите Техеран се ангажира да запази статуквото на ядрената си програма и да не разработва ядрени оръжия.

Новите сателитни снимки обаче вероятно ще породят нови въпроси дали тези ангажименти се изпълняват и дали активността в някои от военните обекти не показва различна картина.

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