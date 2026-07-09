Иран отвърна на удара: Ракети към американски бази, щети по ключови обекти

Нови удари и ответни атаки белязаха поредния ден от ескалацията между САЩ и Иран, като боевете вече засягат стратегически обекти и военни бази в няколко държави от региона.

Проверени видеокадри показват сериозни щети по железопътния мост Аг Теке Хан в северния ирански град Аккала. Снимки, разпространени от ирански медии, показват голям кратер, разрушени железопътни релси и разпръснати отломки, съобщава BBC.

Според Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC) мостът е бил поразен от американска крилата ракета. По данни на иранските власти няма жертви.

Щети са нанесени и на контролната кула на пристанище „Шахид Бехещи“ в югоизточния град Чабахар. Видеозаписи показват частично срутения покрив и тежки конструктивни поражения.

Иран: Контролираме Ормузкия проток

Междувременно IRGC заяви, че иранските сили са установили контрол над Ормузкия проток и постепенно възстановяват корабоплаването.

По информация на иранската страна морският трафик вече е достигнал около 50% от нивата отпреди конфликта, като преминаването става само след разрешение от Техеран.

Иран предупреди, че чужди сили нямат право да се намесват в района и заплаши със „съкрушителен отговор“ при всякаква намеса.

Данни, анализирани от BBC Verify, показват, че на 8 юли през Ормузкия проток са преминали 23 товарни кораба и танкера. Преди началото на конфликта средният дневен трафик е бил около 138 кораба.

Ответни удари срещу американски цели

Иранската агенция Mehr съобщава, че Техеран е започнал нова серия от ракетни атаки срещу американски обекти в отговор на ударите на САЩ.

Според медията ракети са насочени към американски цели в Кувейт, а атаки са извършени и срещу военни бази в Йордания.

Йорданските власти съобщиха, че системите им за противовъздушна отбрана са прехванали осем ракети, навлезли във въздушното пространство на страната.

Съобщава се и за експлозии край базата Victory Base в Багдад, Ирак.

Погребение на Али Хаменей

На фона на новата военна ескалация в североизточния ирански град Машхад продължи последното траурно шествие за бившия върховен лидер Али Хаменей.

Хиляди хора излязоха по улиците с ирански знамена и плакати, като сред тях имаше и лозунги срещу САЩ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com