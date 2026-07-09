Европа прегрява опасно! Юни счупи температурен рекорд

Европа получи поредното остро предупреждение от климата. Юни постави нов температурен рекорд в Западна Европа, където средната температура достигна почти 21 градуса. Това е с повече от 3 градуса над нормата за същия месец спрямо базовия период 1991-2020 г., съобщи Нова телевизия.

Данните на европейската служба „Коперник“, цитирани от Ройтерс, показват 20,74 градуса средна температура за региона и отклонение от 3,06 градуса над обичайното - знак, че горещите вълни вече не са кратка аномалия, а все по-опасен модел.

Ударът е бил широк - от Испания и Обединеното кралство на запад до Италия, Германия и части от Австрия на изток. Метеоролозите отчитат три последователни и изключително интензивни горещи вълни, а Испания, Португалия и Франция и сега са в плен на нов период с необичайно високи температури. В подобна ситуация рискът вече не е само дискомфортът от жегата - натоварват се електропреносните мрежи, транспортът, здравните системи и хората с хронични заболявания. Ройтерс отбелязва, че юни е бил и вторият най-топъл юни в света, а морските температури също са били рекордно високи.

България засега избегна най-тежкия западноевропейски сценарий, но не остана извън тревожната картина. Първият летен месец у нас премина с динамично време - горещи периоди, чести летни бури и градушки. Според анализите на Националния институт по метеорология и хидрология средната месечна температура за юни в по-голямата част от страната е била между 20 и 22 градуса, а по долината на Струма - до 23 градуса. Това е около и малко над обичайните климатични норми.

В началото на месеца и малко преди астрономическото лято въздушната маса над Балканите се стабилизира и в традиционно най-топлите райони термометрите достигнаха между 32 и 37 градуса. Разликата спрямо Западна Европа беше, че у нас горещите периоди бяха прекъсвани от хладни атмосферни фронтове. Те донесоха следобедни порои, гръмотевици и градушки, но същевременно предпазиха страната от продължително температурно засушаване.

Това обаче не е повод за спокойствие. Динамичното време означава, че едната крайност често сменя другата - жега, после буря, после ново затопляне. Западна Европа вече показва как изглежда лятото, когато горещите вълни се подредят една след друга и не оставят време за възстановяване. България този път беше защитена от атмосферните фронтове, но следващата гореща серия може да бъде по-дълга, по-суха и много по-тежка.

Климатичният сигнал е ясен - лятото става по-агресивно. Ако температурите продължат да се качват, Европа ще трябва да свиква не просто с горещини, а с продължителни периоди на риск за здравето, земеделието, енергетиката и градската среда. Юни вече показа какво може да се случи. Най-опасното е да го приемем като обикновено лятно отклонение.

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