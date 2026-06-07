Уникално езеро в САЩ издава „неземни“ звуци от 300 години

Учени смятат, че са намерили обяснение за мистериозните тътени, които от векове се чуват около езерото Сенека в щата Ню Йорк. Според изследване, цитирано от Indian Defence Review, източникът на странните звуци са мощни емисии на метан от дъното на езерото.

Местните хора отдавна наричат явлението „оръдията на Сенека“ или „барабаните на Сенека“, защото гърмежите наподобяват тежък артилерийски огън. Новите данни насочват към природен процес, при който натрупан газ се освобождава внезапно и създава силни ударни вълни.

Вековна загадка край езерото

Езерото Сенека е най-дълбокото от езерата Фингър и отдавна присъства в местните предания със странните си бучения. Звуците са описвани още през 18-и век и според свидетелства понякога са били достатъчно силни, за да се чуят далеч отвъд бреговете на езерото.

В продължение на стотици години произходът им остава неясен. Местното племе Сенека ги е свързвало с гласа на Великия Дух, а по-късни заселници са ги обяснявали с призраци на воини или със свръхестествени сили.

С времето се появяват и по-модерни версии - от предполагаеми паднали извънземни кораби до тайни военни тестове. Нито една от тези теории обаче не получава убедителни доказателства.

Кратери на дъното и следи от газ

Отговорът идва след изследване на учени от Колежа по екологични науки и лесовъдство към SUNY и Университета Корнел. При сонарно проучване на езерото те откриват 144 големи кратера на дъното му. Всеки от тях е с дълбочина приблизително 9 метра и диаметър до 120 метра.

Последвал анализ на проби от вода и седименти показва наличие на значителни количества метан и други газове под езерното дъно. Именно тези натрупвания според учените могат да обяснят силните тътени, регистрирани в района.

Изследователите смятат, че метанът постепенно се събира под седиментните пластове, докато налягането стане достатъчно високо. След това газът се освобождава внезапно, образува големи мехурчета, които се издигат към повърхността, и при избухването си създават звук, наподобяващ оръдеен изстрел.

Езерото усилва звука като резонатор

Откритите кратери се разглеждат като следи от подобни газови изригвания. Особеностите на самото езеро вероятно усилват ефекта. Сенека достига почти 190 метра дълбочина и побира приблизително 4,2 трилиона галона вода.

Според учените формата и дълбочината на водния басейн могат да действат като естествен резонатор. Така звукът от внезапното освобождаване на газ се усилва и се разпространява на по-големи разстояния, което обяснява защо тътените са били чувани толкова ясно.

Откритието има значение не само за разплитането на местна легенда. Изследването на метановите натрупвания в езерата може да помогне за по-добро разбиране на емисиите на парникови газове и на потенциалните рискове в други региони.

Учените подчертават, че за разлика от някои езера по света, където внезапното освобождаване на газове може да бъде опасно, „оръдията на Сенека“ не представляват заплаха за хората. Освен това съобщенията за мистериозни експлозии в района видимо са намалели през последните години.

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