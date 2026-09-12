Тайната на Кайлаш - свещената планина, където потопът погуби хиляди
Трагедията в Хималаите насочи погледите към връх, който четири религии почитат, но вярващите само обикалят
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Трагедията в Хималаите насочи погледите към връх, който четири религии почитат, но вярващите само обикалят
Хора побягнаха към високото, а китайските екипи се изтеглиха от опасната зона заради новата водна заплаха
Аварийна прехвърлят вода от Дунава
Ниските нива на Дунав за втора поредна година налагат отново принудително препомпване на води от реката към езерото Сребърна посредством Западния кана...
Те пораждали легенди, докато изследователите не открили истинската им причина
Това, което се случва под повърхността, е особено интересно
То изгаря очите и изглежда като сцена от апокалиптичен филм
Модерен ферибот тръгва догодина
Благодарение на операцията е предотвратено пресъхването
Отиде там, където спомените и настоящето се срещат с нежност
Езеро не пресъхва, а се увеличава
Езеро пази милиони тонове от "бялото злато", което променя света
Само за последния месец нивото на водата в него е намаляло драстично
Любопитен факт е, че в Папазгьол няма никакви животински видове
То съдържа тежки метали
В България има много магически места
Някога то е било и популярна туристическа дестинация, гъмжаща от плувци
От къде идва името му
В замръзнало езеро
Легендите разказват за името му