Решиха съдбата на знаково българско езеро

Спасиха от лоша съдба голямо българско езеро.

Специализираната акция по принудително прехвърляне на водни ресурси от река Дунав към езерото Сребърна приключи в средата на септември.

Дунавската вода вече е заляла напълно западния канал, местностите „Бабушкото блато“, „Драгановата локва“, прилежащите малки водни огледала и централното водно огледало, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Благодарение на операцията е предотвратено пресъхването на езерото в период на екстремно високи температури и минимални нива на водите на река Дунав, като приблизителното количество вода, постъпило на територията на резервата е 3 038 400 кубични метра.

По време на акцията ниските водни нива създадоха благоприятна среда за хранене на редица водоплаващи птици. В момента на територията на резервата се наблюдават скитащи прелитания на сиви гъски, къдроглави и розови пеликани.

РИОСВ – Русе предприема последващи действия за подобряване на благоприятния статус на екосистемата - проучвания за изграждане на постоянна помпена система за изпомпване на води от река Дунав при необходимост, обследване на геологичните и хидрогеологичните характеристики на територията, обезпечаване на програма за драгиране на езерото и изнасяне на част от наносните отложения от езерната чаша и други.

Акцията за прехвърляне на водни ресурси от река Дунав към езерото Сребърна започна в началото на юли след обявяване на частично бедствено положение на територията на Община Силистра, когато беше сформиран кризисен щаб, ръководен от директора на екоинспекцията Дауд Ибрям.

За прехвърлянето на водите към езерото бяха използвани хидропомпени агрегати, осигурени от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН), а дейностите на място бяха координирани от директора на регионалната служба ПБЗН в Силистра комисар Евлоги Стамов. В началото на септември в помощ на акцията се включи и дружеството „Водоснабдяване и канализация“ Русе ООД с безвъзмездно полагане на полиетиленовите тръби, които ще останат на територията на резервата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com