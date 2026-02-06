Гореща следа! Полицията обискира къща, свързана с Калушев

Първа гореща следа по случая "Петрохан". Полицията е извършила проверка във вторник вечерта в село Българи в къща, където се твърди, че бил издирваният Ивайло Калушев. Местни жители посочват, че мъжът е бил в селото до преди няколко дни, посочва NOVA.

Според разказите на хората, Калушев бил с джип, на който имало надпис „Планинска спасителна служба“.

Полицията издирва Ивайло Калушев, собственик на хижата на смъртта "Петрохан", в която бяха открити трима простреляни в главите мъжи. Издирваният е бил там в нощта на стрелбата в хижата и оттогава е в неизвестност. В петия ден след тройното убийство все още не може да се каже какви са били мотивите и кой всъщност е убил тримата мъже.

Тази сутрин стана ясно, че детето на спелеолога Яни Макулев е в неизвестност и е заедно с Калушев. Макулев потвърди информацията в „Здравей, България“ и уточни, че не знае точното местонахождение на 15-годишния си син. Мъжът каза още, че с тях двамата е и Николай Златков - един от учредителите на „Национална aгенция за контрол на защитените територии“, който също се издирва.

„За последно с детето комуникирахме на 29 януари. Тогава беше на морето. Тримата бяха там на разходка и за гмуркане. Оттам насетне следите се губят“, заяви бащата.

Той каза още, че може да обясни къде се намира базата, в която синът му, Калушев и Златков са отсядали. „Калушев имаше база около Синеморец, на мястото има отбивка от пътя. След престоя на морето те не са се връщали", информира Макулев. И допълни, че телефонът на сина му е изключен, а самият той не използвал приложение за проследяването му.

„Калушев по никакъв начин, пряко или косвено, не се е свързал с мен, за да каже: ‚Добре сме“, обясни Макулев. Той разказа, че веднага след като е разбрал за трагедията край "Петрохан", е опитал да говори с всички замесени, но телефоните им били изключени.

Въпреки липсата на контакт, Яни Макулев изрази увереност, че детето му е добре и заяви: „Аз съм спокоен в момента, защото знам с кого е Алекс и съм доволен, че е в безопасност. Оставям се на вътрешния си инстинкт, като спортист и родител, но съм убеден, че до ден-два ще има развитие по темата и те ще се появят“.

