Европа прегрява опасно! Юни счупи температурен рекорд
Западна Европа отчете средна температура близо 21 градуса, с повече от 3 градуса над нормата за периода 1991-2020 г.
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Западна Европа отчете средна температура близо 21 градуса, с повече от 3 градуса над нормата за периода 1991-2020 г.
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