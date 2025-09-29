Румънски сценарий! Финансист бие тревога за икономиката ни

България рискува да повтори румънския сценарий на икономическа криза,

ако не вземе спешни решения за бюджета и дефицита. Това сензационно предупреди пред Нова телевизия бившият зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов, който говори за прегряване на икономиката, растяща инфлация и нужда от драстично охлаждане.

Вървим в ботушите на румънците

„Не правим нищо по-различно от Румъния, само че те започнаха през 2018 г., а ние – през 2021 г.“, заяви Дацов. Според него дали ще тръгнем по техния сценарий зависи изцяло от политическите решения.

Експертът описа държавната план-сметка като конструкция с два стълба – макроикономическия, който балансира системата, и втори, свързан със заплатите и услугите, които гражданите получават срещу данъците си.

„Бюджетът не е създаден, за да увеличим на някого заплатите, а за да осигури услуги на хората“, подчерта той и добави, че не може да се прави „като таблица в Ексел“.

Прегрята икономика и нужда от охлаждане

Всички анализи показват, че България е „на ръба на прегряване на икономиката“, предупреди Дацов. „Трябва да се влезе с поне –2% дефицит, което означава 4% от БВП. Инфлацията се дължи на прегряването на пазара на труда. За охлаждането трябва да се свият разходите и да намалее дефицитът“, категоричен е той.

Бившият зам.-министър напомни, че вече две години експертните доклади алармират за същата опасност, но политическата воля за действия липсва.

Предупреждение за бъдещето

Дацов изрази недоволство от „наратива за бедните“, който според него отвлича вниманието от истинските реформи. „Човек е беден по много причини. Политиката трябва да осигури равен достъп до всеки. Хората забравиха какво беше преди години. Неща, които никога не са работили, се предлагат отново“, заяви той и настоя следващата година да започне с предвидим и устойчив бюджет, който да предотврати икономическа катастрофа.

