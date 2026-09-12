Топ икономист видя какво спасява финансите на България
За реформите публичното говорене е едно, но няма подкрепа за промяна
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За реформите публичното говорене е едно, но няма подкрепа за промяна
Разходите растат, производството изостава, предупреждения за сценарий като в Румъния
Любомир Дацов с остри думи за бюджета, дефицита и риска от нови данъци
Икономиката тепърва ще се адаптира към скъпия петрол и електроенергията, а държавата няма работещ механизъм за бизнеса
Финансовият експерт предупреждава за ефекти от войната в Близкия изток и призовава за по-консервативни действия на финансовия министър
Новото правителство трябва да направи по-добри разчети
Фискалният съвет предупреждава за нарушени пропорции и грешна политика
Ако бюджет се правеше за 10 дни, нямаше да има нужда от много министерства, каза членът на Фискалния съвет
Най-лесно е да ударят парите за минималната заплата и общините, смята Любомир Дацов
Всички да плащат повече - това са стимулите в бюджета, каза финансистът
Липсата на ясна макрорамка и политическа координация може да затрудни бизнеса и държавното планиране
Любомир Дацов предупреждава за прегряване, инфлация и нужда от рязко свиване на дефицита
Той изрази още мнение, че вече се закъснява с бюджета за 2026 година
Заради небалансираната разходна част в момента бюджетът действа проинфлационно
Тарифите на президента на САЩ са насочени най-вече към Китай
Ние сега трябва да гарантираме фискална политика, която води до ценова стабилност
Нормално беше тази година да завършим 0.8 дефицит, не на 3%, допълни той
Говори Любомир Дацов
Финансистът обясни защо не изпълняваме два критерия
В първия момент, когато видях бюджета, си помислих, че някой се шегува, казва финансист