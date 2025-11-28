2 варианта: Избори или шев и кройка

“Има два сценария според мен. Първият е - отиваме на избори. Това обаче ще е така, ако изтеглянето на бюджета не е консултирано в коалиционния съвет. Това казва Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш зам. министър на финансите. Според него това е изгодна за ГЕРБ, защото този бюджет, който беше внесен, беше най-големия проблем за партията.

Интересите в коалицията са абсолютно противоречиви, сно по-вероятно е бюджетът да бъде прекроен:

За да се случи това, най-лесното е да се ударят автоматичните формули - минимална работна заплата и всички останали неща по линията. Както и частично да се премахнат една част от парите за общинските проекти.

Според Любомир Дацов една от най-големите глупости в Бюджет 2026 е вдигането на пенсионните осигуровки с два процентни пункта.

