Експерт разкри за голям проблем с производството

В България няма антиинфлационна политика, Това заяви пред bTV Любомир Дацов, член на Фискалния съвет.

Според него август по принцип е спокоен месец за инфлация. Тя се поражда от динамиката на доходите, подчерта Дацов. По никакъв начин не се обеднява, отчете финансистът.

Той предупреди, че у нас намалява производителността на труда, а България губи позиции да изнася. В същото време имаме ръст от 4-5% на вноса на стоки за потребление.

"В момента има голямо потребление, а няма производство", заяви Дацов.

Според него в енергетиката има много зависимости, които трябва да се осветлят. В икономиката трябва да има баланси, за да няма диспропорции,коментира още експертът от Фискалния съвет.

Алтернатива за финансите за него са или по-високи данъци, или по-висок дълг. Според прогнозата му дефицитът за тази година ще 5%, но управляващите ще го овладеят със задържане на разходи и нереализиране на част от капиталовите разходи.

Любомир Дацов изрази още мнение, че вече се закъснява с бюджета за 2026 година.

