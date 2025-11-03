Банка ДСК и SelfiPay въвеждат лицево разпознаване в България

Плащането с усмивка вече не е футуристична идея, а реалност в България. Банка ДСК и SelfiPay представиха първата по рода си биометрична система, която позволява разплащане чрез лицево разпознаване – без нужда от карта, телефон или пари в брой. Новата технология поставя страната ни сред пионерите в Европа по внедряване на биометрични решения в търговията.

Началото на ново поколение плащания

Съвместното решение на Банка ДСК и SelfiPay комбинира удобство, бързина и висока степен на сигурност. Клиентът просто застава пред специалното устройство на касата, усмихва се и плащането се извършва автоматично за секунди. Системата използва биометрична идентификация с международен стандарт за защита PCI DSS, гарантиращ пълна защита на данните от банковите карти.

„След физическите карти и мобилните устройства следващата логична стъпка е биометрията – плащането само с усмивка. Това е технология, която променя представата за удобство и сигурност“, заяви Антон Христов, ръководител „Продажби и партньорства“ в Банка ДСК.

Алгоритъмът на SelfiPay анализира над 80 лицеви точки и създава уникален биометричен вектор, без да съхранява реално изображение. Всички данни се криптират и не могат да бъдат възстановени като снимка. Плащанията се осъществяват чрез токенизация – банковите данни не се запазват в системата, а се заменят с криптиран идентификатор, достъпен единствено за банката.

Как работи „усмихнатото плащане“

Регистрацията отнема по-малко от минута. Потребителят изтегля мобилното приложение SelfiPay от Google Play или App Store, добавя предпочитаната карта или дигитален портфейл и създава биометричен профил. След това при покупки в търговски обекти, оборудвани със SelfiPay терминали, вече няма нужда от карта или телефон – усмивката е достатъчна.

Технологията вече е достъпна в над 40 търговски обекта, сред които „Техмарт“, „Златна рибка“ и Arnold Foods. До края на годината системата ще се разшири до над 100 нови локации, включително „Техномаркет“ и „Байк Център“. Самите терминали поддържат и стандартни безконтактни плащания, което улеснява интеграцията за търговците.

Предимства за клиенти и бизнес

За търговците новата технология означава по-бързо обслужване, по-кратки опашки и възможност за персонализирани програми за лоялност. За клиентите – сигурност и пълна независимост от физически устройства или интернет връзка. Биометричната идентификация елиминира риска от загубени карти, откраднати телефони и компрометирани данни.

Партньорството между Банка ДСК и SelfiPay поставя началото на нова ера в дигиталните финанси у нас – такава, в която лицето се превръща в ключ към сигурността, а плащането – в мигновено, естествено действие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com