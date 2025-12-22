От 3-ма души и 50 хиляди до 100 милиона оборот: Как една българска соларна компания покори Балканите

Кирил Белелиев е директор „Доставки и продажби“ и член на Борда на директорите на „АмонРа Енерджи“ АД. Част е от компанията от основаването ѝ. Отговаря за търговските отношения с над 30 водещи международни производители в соларната енергетика, като гарантира наличността им в склада. Отговаря и за продажбите към B2B клиенти, сред които са над 500 инсталатори в България и в чужбина.

Преди да се присъедини към „АмонРа Енерджи“, работи в търговска компания в Букурещ, Румъния, където се фокусира върху увеличаване на пазарния дял и финансовите резултати на бизнеса.

Завършва средното си образование в Украйна, а висшето по икономика и политика – в Лондонския университет Royal Holloway.

Г-н Кирил Белелиев, АмонРа Енерджи се нарежда на 9-то място сред най-големите компании във ВЕИ сектора в България. Как една фирма, основана преди пет години с 3-ма души и 50 хиляди лева капитал, стигна до тук?

Просто работим много и сме последователни. През 2020 г. започнахме трима човека с идеята, че можем да правим нещата бързо и качествено. Днес сме 31 души, капиталът ни е 9 милиона лева, а от януари до октомври 2025 година реализирахме над 64 милиона лева оборот. Очакваме до края на годината да надхвърлим 100 милиона.

Според класацията на „Капитал" сме на 51-во място в топ 100 компании в България по приходи, печалба и брой служители за 2024 г. За една млада фирма това не е никак лошо.

Какво правим различно? Държим огромни складови наличности. Предлагаме продукти на световни производители – от фотоволтаични системи за собствено потребление до централи за продажба на енергия. Звучи банално, но когато един инсталатор ти се обади в петък следобед и му трябва оборудване за понеделник на обяд, трябва да му го доставиш. Не след седмица, не „ще проверим при доставчика“ – веднага. Това ни отличава.

Звучи като логистичен кошмар. Как поддържате толкова много продукти на склад?

Имаме над 2000 артикула – от соларни панели и инвертори до батерии, кабели, конструкции, климатици, аутлет артикули, пакетни предложения за малки домашни системи и големи фотоволтаични централи. Да, кошмар е (смее се). Но именно затова инвестираме в логистични центрове. Този месец например отворихме склад в Добрич, на територията на ЕЛИА АД.

В следващите 5 години планираме собствени бази в Румъния, Украйна, София, Шумен. Центърът ни в Шумен ще е на терен от 11 хиляди квадрата и ще обслужва Североизточна и Централна България. Там ще има и търговски площи под наем. Идеята е да сме физически по-близо до клиентите – не само в България, но и в целия регион.

В колко държави присъствате вече?

Имаме офиси в Румъния, Сърбия, Северна Македония, Гърция и Украйна. Продажбите ни обхващат почти всички европейски държави – от Франция и Испания до Полша. Следващата стъпка е извън Европа, но засега не мога да кажа повече.

Всяка година сме на водещите изложения – в Германия, Румъния, Сърбия, Гърция. Там не просто показваме продукти, а наблюдаваме какво се случва, с кого бихме могли да работим, какви са тенденциите. Пазарът се движи бързо и се стараем да изпреварваме промените.

АмонРа е единствената публична компания от фотоволтаичната индустрия на Българската фондова борса. Защо решихте да се листнете?

Прозрачност. Когато си публична компания, всичко е на показ – финансите, бизнес моделът, перспективите. Това е знак към партньорите и клиентите, че работим с визия и отговорност. И че никого няма да подведем – например да предложим неподходящ продукт или да поискаме 100% авансово плащане и да обещаем доставка, която да не изпълним. За съжаление, това се случва на пазара у нас!

Тази година разпределихме дивидент над 1 милион лева. За трета поредна година правим нещо подобно. Философията ни е проста: до 80% от печалбата плащаме веднага на акционерите, не след 10-15 години. Ако работим добре, всички печелят сега, а не в някакво митично бъдеще.

Планирате ли да увеличите екипа?

Да, с 20% през 2026 г. Търсим хора – от логистика и продажби до технически специалисти. Бизнесът расте, пазарите се разширяват, трябват нови хора.

Нека поговорим за митовете в соларната индустрия. Кои са най-упоритите?

Първият – че слънчевата енергия е скъпа. През последните две години цените на оборудването паднаха със 70%. Дори с екотаксите, които всички плащаме, соларите са несравнимо по-достъпни отпреди.

Вторият мит е, че соларната енергия не е надеждна – слънцето не грее нощем, облаците я блокират. Истината е, че панелите работят със светлина, не само с директно слънце. Затова в държави като Германия и Нидерландия соларната енергия е масово разпространена, въпреки по-честата облачност. Качествените панели от висок клас са ефективни и при по-слаба светлина.

И още нещо важно: батериите решават този проблем. Соларите, свързани към батерии, осигуряват ток 24 часа в денонощието. За тези, които имат инсталирани системи за съхранение, енергията е по-надеждна и планируема отколкото тази от мрежата.

А какви са масовите грешки, които хората правят, когато инвестират в солари?

Търсят най-ниската цена. Това почти винаги означава ниско качество. Не можеш да сравняваш батерии на световни лидери с „гаражни изпълнения“ и да очакваш еднакъв резултат. Ако искаш оптимална цена, сравнявай идентични продукти.

Някои инсталатори монтират това, което имат на склад, а не това, което е подходящо за конкретния покрив или конкретната соларна система. В България например често се поставят големи, мощни панели, което е грешка.

А какъв е правилният подход?

Немският стандарт – малки панели, до 2 квадратни метра, от 420 до 460 вата, двулицеви (bi-facial) или с двойно стъкло (double glass). Те произвеждат повече енергия и гарантират по-висок клас сертификат на инсталацията. Този стандарт е наложен не само в Германия, а и в много други държави. Хубаво е да се поучим от опита на развитите икономики.

Има ли „самодейност“ в бранша?

Винаги е имало и винаги ще има. Затова сериозно наблягаме на обученията. Даваме възможност на електротехници, монтажници, завършили техникуми и университети да навлязат в соларния бизнес качествено. Правим обучения и за по-напреднали. В тях лектори са производители на батерийни системи, инвертори, соларни системи като Saj, SUNWODA, Deye, Dyness, Solis, Growatt и др. Това са световни марки, които инвестират в технологии, имат сертификати, дават дългосрочни гаранции. Целта е да обогатим знанията на инсталаторите за най-новите технологии и да ги мотивираме да ги прилагат в България.

А вашите собствени продукти? Имате конструкции AR2, произвеждани в Драгоман.

Точно така. „АмонРа“ е единствената компания в България, която произвежда конструкции за монтаж на фотоволтаични панели на различни видове покрив – керемиден, метален, трапецовиден, плосък, наклонен, с различни изложения и т.н. Конструкциите AR2 са изцяло по наш дизайн, а производството им е съвместно с „Контактни елементи“ – компания с над 40 години история.

Тези конструкции имат ISO сертификация, издръжливи са при различни климатични условия и се използват в цяла Европа.

Разширявате се и в климатици и термопомпи. Защо?

Това е логично развитие на нашия бизнес.

През януари 2026 г. започва да работи ново бизнес направление – „АмонРа Клима Инсталейшън“. То ще се занимава с монтаж, сервиз и поддръжка на климатични, отоплителни и вентилационни системи. Така затваряме целия процес – от продукта до реалната му работа на терен. Целта е да изградим стабилно пазарно присъствие, като предоставяме също толкова качествени продукти и професионални услуги, колкото предоставят другите бизнес направления на „АмонРа“.

Имате и шоурум. Какво може да види там един клиент?

Всичко. Може да пипне панелите, да разгледа инверторите, батериите, да получи съвет. Експертите ни насочват хората към това, което ще им свърши най-добра работа. Препоръчвайки по-доброто, понякога печелим по-малко, но знаем, че и инсталаторът, и инвеститорът ще са доволни. А това е доста по-ценно.

Как виждате развитието на „АмонРа“?

Ще продължаваме да правим това, в което сме най-добри – доставки на качествени соларни системи и батерии.

Увеличаваме присъствието си на международните пазари.

Инвестираме в логистика, в нови хора, в нови продукти.

Навлизаме в сегмента на монтаж, сервиз и поддръжка на климатични, отоплителни и вентилационни системи. Вярваме, че когато контролираме целия път – от технологията до внедряването ѝ, от доставката на един продукт до цялостно енергийно решение – можем да постигнем повече. И работим съвестно за това бъдеще.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com