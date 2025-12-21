Битка за плажа в Свети Влас. Победителят е ясен

Морски плаж „Свети Влас – централен“ има нов стар наемател. Това отново е фирмата „Венид бийч“ на местните бизнесмени Йордан и Динко Диневи и техния съдружник Георги Чапкънов.

Това установи проверка на Gramofona.com в Министерството на туризма.

За разлика отпреди 5 години обаче, когато „Венид бийч“ беше единственият кандидат за плажа, сега е имало още трима участници в търга, които са искали да стопанисват обекта.

Това са небезизвестните в бранша дружества „Крам инс“ (настоящ концесионер на северния плаж в Бургас), „Палм инвест“ (което спечели концесията на бургаския северен плаж през 2017 г., но впоследствие се отказа), както и 30-годишният Владимир Сашев Милков като физическо лице.

Фирмата на братя Диневи е спечелила търга с оферта за 96 168 лв. с ДДС годишна наемна цена. Цената за ползване на чадърите и шезлонгите на плажа за целия 5-годишен срок на договора ще е максимум 20 лв. за един брой.

През тази седмица туристическото министерство е обявила търгове за отдаване под наем на още четири плажа в Бургаска област – „Василико“ и „Попски плаж - север 5“ в община Царево, „Елените 1“ в община Несебър и „Поморие - Буната“. Търговете ще се проведат между 22 и 26 януари 2026 г.

