Спасител на плажа проговори. Разкри тежката драма

Виктор Байчев е един от плажните гардове, рискували живота си, спасявайки удавник в морето. На 21 август заедно с брат му Борислав се хвърлят в бурните води в помощ на летовник в беда.

С техни усилия мъжът оцелява. Двете момчета практикуват професията всяко лято. 21-годишният Виктор е спасител от 3 години, а батко му Борислав - от осем. И двамата са възпитаници на Националната спортна академия - НСА. Състезатели са по киокушин карате.

Ето какво каза Виктор пред България днес:

"Видяхме двама привидно възрастни мъже да влизат навътре в морето при червен флаг, игнорирайки предупрежденията ни. Стъпиха доста надълбоко и разбраха, че са в мъртво течение. Започнаха да плуват наобратно и тогава забелязахме, че се давят. С брат ми взехме макарата, като аз нахлузих въжето, а той беше отзад и инструктираше туристи, които искаха да помогнат при изтеглянето. Докато вляза, единият вече успя да се измъкне, но другият все още драпаше.

Когато стигнах до него, беше глътнал доста вода. Бе видимо изморен и неадекватен. С Борислав го изтеглихме и го поставихме на пясъка при оптимално положение. Извиках лекаря на нашия плаж и се обадих на спешна помощ. За наша радост, всичко се оправи.

Винаги има притеснение, но въпреки това инстинктът за спасяването на човешки живот е по-голям от страха. Все пак това е нашата работа.

Успяхме да комуникираме с него чак на следващия ден поради неспособността му да говори заради състоянието, в което бе изпаднал. Ден след това дойде да ни благодари.

Радостта, като осъзнаеш, че си спасил човешки живот, е неописуема. През повечето дни само охраняваме хората от опасното море. Обсипвани сме от тяхното недоволство и критика, но въпреки това го правим за тяхно добро.

Със сигурност инцидентите са повече от преди. Летовниците просто надценяват уменията си и не са научени да спазват правилата на морето.

Хората са безразсъдни. Морето винаги е било опасно и не трябва да се подценява.

