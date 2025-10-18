Последно. Връща ли се лятото

Според Европейския модел остава прогнозата за смяна на циркулацията от зонална към меридионална и евентуален пренос на по-топла въздушна маса след 20 октомври.

Очаква се температурите между 22 и 25 октомври да се доближат до, а на места дори да надминат 25 градуса. Не е изключено в Централна Северна България стойностите да достигнат дори до 27°C, пишат от Meteo Balkans.

Затоплянето ще бъде плавно, като пикът му според Европейския модел се очаква около 25- 28 октомври и ще завърши със студен фронт.

В същото време, в Западна и Северозападна Европа (Великобритания, Франция, Бенелюкс) ще се спуска студен арктически въздух, който ясно се вижда по картите – рязък контраст между топлия юг и студения север.

Това подсказва формиране на баричен градиент, който ще задържи Балканите под влияние на по-стабилна, суха и топла въздушна маса – според Европейския модел.

В периода 17–20 октомври ще има и по-ниски минимални стойности и повишен риск от слани. Със затоплянето вероятността за мъгли в сутрешните часове ще нараства.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com