Смразяващи подробности за катастрофата, в която загинаха 3 деца

Смразяващи подробности излязоха за катастрофата, в която загинаха 3 деца. С изключително висока скорост е летял автомобилът, в който намериха смъртта си трима ученици на 17 и 18 години на пътя Созопол - Черноморец. Трагедията се разигра в петък вечерта след 23 часа на около 1 км от Созопол в посока Бургас.

Предстои техническата експертиза да установи с точно колко километра в час е летяла леката кола.

След удара в дървото двигателят на аудито е излетял на около 70 метра от мястото на катастрофата, където е и намерен от извършилите огледа.

Двигателят тежи най-малко 200 килограма и е изхвърчал напълно от купето, съобщава "Флагман".

Смачканата до неузнаваемост кола се намира на паркинг на полицията. Предполага се, че автомобилът се е търкалял по пътното платно напречно, тъй като ударът в дървото очевидно е засегнал тавана.

Най-ужасяващи са щетите в предната лява част на Аудито, което обяснява защо водачът - 18-годишният Йордан Николов от созополското с. Зидарово, който е имал по-малко от 24 часа стаж зад волана - е загинал на място.

Зад него, на задната седалка, е намерен мъртъв и 17-годишният му съученик от Германия. Единственият, оцелял директно след сблъсъка, но впоследствие починал на път за болницата, е младежът, возил се на предна дясна седалка.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com