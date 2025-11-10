Шофьор заспа зад волана и стана страшно

Млад шофьор се е блъснал челно в автобус на градския транспорт в Бургас в събота сутрин. 24-годишният мъж заспал зад волана и се ударил в идващото насреща му превозно средство.

Инцидентът станал около 7:40 ч. на улица "Индустриална" срещу №66 в посока ул. "Вая".

Зад волана на автобуса бил 48-годишен бургазлия, който не е пострадал.

С контузия на коремната стена и гръдния кош е младият шофьор, който е настанен за лечение в УМБАЛ-Бургас без опасност за живота.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com