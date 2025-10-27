14 души в автобус на косъм! Висят над дере

Филм на ужасите преживяха 14 работници на „Мини Марица-изток". Те едва не пропаднаха в дере, след като автобусът, с който се возеха излезе от пътя и надвисна над пропастта. Инцидентът стана малко след 17:00 часа на пътя Симеоновград–Харманли. За щастие пострадали няма.

Автобусът се е движел в посока Харманли, когато на завой преди изхода за автомагистрала „Марица" в неговото платно е навлязъл тежкотоварен камион. При опит да избегне по-сериозен сблъсък, автобусът е закачил с предната си лява част дясната страна на полуремаркето на тира. Шофьорът на автобуса е реагирал светкавично и завъртял рязко волана, за да предотврати челен удар. Возилото с работниците е излязло от пътя и е спряло надвиснало над дере, само на метри от пропастта.

На място веднага са пристигнали екипи на полицията и спешна помощ. Всички 14 пътници са били извадени невредими от автобуса. Водачът се оплакал от болки в тялото и е транспортиран с линейка в Спешното отделение за преглед, след който е освободен за домашно лечение.

Пробите за алкохол и наркотици на двамата шофьори – на автобуса и на тира – са отрицателни.

