14 души в автобус на косъм! Висят над дере
Инцидентът стана малко след 17:00 часа на пътя Симеоновград–Харманли
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Инцидентът стана малко след 17:00 часа на пътя Симеоновград–Харманли
С 18% преизпълнение на плана за добив на въглища ще приключи годината "Мини Марица-изток". Това отчете изпълнителният директор на държавното дружество...
Въгледобивната компания „Мини Марица-изток" се включи в Третата глобална седмица за пътна безопасност бъдещите първокласници, които тепърва ще изучав...
Въгледобивната компания "Мини Марица-изток" и тази година се включи в национална инициатива на "Джуниър ачийвмънт България" - "Мениджър за един ден"....
Стара Загора. С рекорден добив на въглища приключи първият месец на годината в „Мини Марица-изток" , съобщиха от дружеството. С изкопаните и доставен...
Стара Загора. "Честно казано разбирам затрудненията на ГЕРБ да формулират и отстояват в пленарна зала мотивите за вот на недоверие точно за енергетика...
София. "До края на седмицата, най-късно в началото на следващата седмица, в „Мини Марица-изток" ще постъпят 60 млн. лв.", съобщи министърът на икономи...
София. Финансова нестабилност и въпроси за бъдещето на дружество „Мини Марица – изток" изправят работниците на ръба на стачка. За това алармират от КН...