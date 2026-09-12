Автобус полетя в дере. Има ранени
Причините се изясняват
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Причините се изясняват
Инцидентът стана малко след 17:00 часа на пътя Симеоновград–Харманли
40 души са пътували в рейса
Върху костите и в близост до тях са намерени и останки от дрехи
Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик
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