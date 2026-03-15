Общество

Автобус полетя в дере. Има ранени

Причините се изясняват

Автобус полетя в дере. Има ранени
15 мар 26 | 20:16
Мира Иванова

Автобус по линията Варна – София е катастрофирал през нощта край Ловеч. Инцидентът е станал около 2 ч. на пътен възел Абланица – разклона за Ловеч и Троян, предаде Нова тв.

По първоначална информация автобусът е паднал в дере по неясни причини. Десет души са пострадали леко – с порязвания, натъртвания и охлузвания. Всички те са прегледани и освободени за домашно лечение. Само един пътник е оставен за наблюдение в болница, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство. Причините за катастрофата се изясняват.

Автор Мира Иванова

