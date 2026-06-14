Църквата почита светците, които пазят духовната история на България

Българската православна църква чества днес празника на Всички български светии - ден, в който духовната памет на народа събира в едно имената на светци, просветители, владетели, книжовници и изповедници на вярата. Празникът е подвижен и всяка година се отбелязва във втората неделя след Петдесетница.

Почитта към всички български светци в един ден започва преди повече от 70 години и е свързана с възстановяването на Българската патриаршия през 1953 г. Оттогава този ден има постоянно място в църковния календар като празник на българската святост и историческа приемственост.

Празник на светците от българската земя

В Деня на Всички български светии Църквата отдава почит на всички исторически личности, живели по нашите земи и канонизирани за светци. Това са хора, които са се отличавали с благочестив живот, с вярност към християнството и със стремеж да пазят добродетелите на православната вяра. Празникът не е посветен само на едно име или на една епоха, а на цялата духовна линия, която минава през вековете - от ранното християнство по българските земи до възрожденските духовници и книжовници.

Сред най-почитаните имена в този пантеон е Свети Иван Рилски - небесният закрилник на България, чието име остава символ на смирение, духовна сила и молитвена закрила. До него стоят светите братя Кирил и Методий, донесли славянската писменост и богослужение, както и Светите Седмочисленици - Климент Охридски, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий, които продължават делото им и го превръщат в основа на българската книжовност.

Владетели, книжовници и духовни водачи

Българската святост не се изчерпва само с монаси и църковни учители. В църковната памет са и владетелите княз Борис Първи и неговият внук цар Петър - личности, свързани с покръстването, укрепването на християнската държава и духовното развитие на средновековна България. Тяхното място в календара показва, че в българската история вярата и държавността често вървят заедно.

Сред почитаните са и епископи, патриарси и будители като Патриарх Евтимий и Софроний Врачански. Единият остава свързан със защитата на Търново и последния голям духовен разцвет на средновековна България, а другият - с възрожденската просвета, с усилието да се съхрани българската идентичност в трудни времена. Така празникът обединява различни лица на святостта - молитва, книжовност, държавност, просвета и служение.

Началото след възстановяването на патриаршията

Празникът на Всички български светии има особено значение и заради времето, в което е утвърден. Той е свързан с възстановяването на Българската патриаршия през 1953 г. - събитие, което връща на Българската православна църква нейното патриаршеско достойнство след дълъг исторически период.

През 1954 г. патриарх Кирил отслужва първата литургия за празника в столичния храм "Свети Седмочисленици". Това се превръща в една от първите големи инициативи на възстановената Българска патриаршия и дава на деня ясно място в църковния живот. Оттогава Неделята на всички български светии се отбелязва всяка година и напомня, че духовната памет не е само минало, а жива връзка между поколенията.

Ден на вяра и национална памет

Смисълът на празника е в това, че събира не само имената на канонизираните светци, но и представата за духовната устойчивост на българския народ. Тези личности са живели в различни векове, в различни политически и исторически обстоятелства, но са останали в паметта на Църквата заради вярата, служението и личния си пример.

Затова Денят на Всички български светии не е просто църковна дата. Той е празник на паметта, на корена и на духовната приемственост. В него се срещат манастирът и училището, книжовността и държавността, молитвата и народната история - всичко онова, което е помагало на българите да запазят себе си през вековете.

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