Демерджиев пуска дроновете. Летят над магистралите

Ако пътувате из страната и видите мощни дронове над пътищата, не се учудвайте. Вътрешният министър Иван Демерджиев впряга целия ресурс на МВР, за да спре гонките по шосета и магистрали. Част от мерките ще са летателните апарати, които ще обхождат трасетата и ще сигнализират за хулигани зад волана.

Това е реакцията на полицаите след зловещата катастрофа на "Челопешко шосе". Дроновете ще помогнат да се установят трасетата за гонки.

„Използваме целия ресурс на МВР, включително и дронове, така че тези хора да разберат, че са в полезрението на полицията и да са наясно, че тези действия не могат да продължават и не могат да поставят под риск живота и здравето на гражданите", заяви вътрешният министър Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата от "Възраждане" Петър Петров.

Демерджиев каза още, че част от водачите, които участват в подобни гонки, притежават мощни и скъпи автомобили, а МВР се заема да установи тези хора имат ли наистина финансови възможности да притежават такива автомобили, имат ли реални приходи или са свързани с противозаконна дейност.

“Няколко са мерките, които МВР предприема: индивидуализиране на местата, където се провеждат или има данни за това къде могат да се провеждат такива гонки. Идентифициране на водачи, които участват в такива гонки. Всеки един от областните директори има задача да индивидуализира тези места и да предложи конкретни мерки", допълни Демерджиев, цитиран от БНТ.

Вътрешният министър изнесе и статистика: "При встъпването ни в длъжност за първите 6 месеца на годината статистиката показва с 25 повече загинали спрямо същия период миналата година и 32 повече тежки ПТП-та", каза Демерджиев.





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