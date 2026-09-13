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Сменят техниката на тел. 112

Сменят техниката на тел. 112

Вътрешният министър Румяна Бъчварова заяви по време на днешния парламентарен контрол, че са предприети необходимите стъпки за подмяна на най-важните т...

15 април | 13:44
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