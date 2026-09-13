Скандалът около Демерджиев расте! Задържаната Гергана го дава на съд
Жената обвинява настоящия вътрешен министър, че е разгласил данни за минало разследване и е накърнил името й
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Жената обвинява настоящия вътрешен министър, че е разгласил данни за минало разследване и е накърнил името й
Бившият вътрешен министър предупреди, че страната няма достатъчно средства нито да открива, нито да неутрализира враждебни безпилотни апарати
Той остави петно върху страната ни, каза зам.-председателят на партията
Депутатът от ДПС твърди, че вътрешният министър използвал Николай „Митничаря“ като „кошаревски свидетел“ срещу неудобни хора
Започна проверка с какви пари българите купуват мощни и супер скъпи коли
Той поема поста временно
Празникът беше помрачен, загубихме живота на дете, каза МВР-шефът
Вътрешният министър отчете действията в детайл и постави акцент върху липсата на пострадали протестиращи
Парламентът започва работа с изслушване за протеста от 1 декември и продължава с ключови избори и ратификации
Президентът е разедините, каза МВР-шефът
Не се притеснява от това, че ще бъде използван и изхвърлен от политиците
Жертвите на инцидента, станал в близост до детска градина, са общо 16
Купуваме още анализатори за установяване на наркотици, каза вътрешният министър Иван Демерджиев
За първи път министър става представител на коренните жители на Америка
Двама от нападателите са арестувани
В момента е в болница, чувства се добре
Вътрешният министър Румяна Бъчварова заяви по време на днешния парламентарен контрол, че са предприети необходимите стъпки за подмяна на най-важните т...
Румънският парламент свали днес имунитета на бившия вицепремиер и бивш вътрешен министър Габриел Опря заради скандал с неправомерно използване на еско...
Вицепремиерът Румяна Бъчварова бе избрана за поста вътрешен министър. Общо 208 депутати гласуваха в пленарната зала. От тях 139 бяха "за", 68- "против...
Реформаторският блок ще подкрепи номинацията на Румяна Бъчварова за вътрешен министър. Това заяви Димитър Делчев от трибуната на парламента. "Надявам...